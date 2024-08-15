Bolu'daki orman yangını Eskişehir il sınırına yaklaştı
Bolu'da çıkan orman yangını Eskişehir il sınırlarına yaklaşırken, dumanlar gökyüzünü kapladı.
Bolu'nun, Göynük ilçesi Alanköy köyünde öğle saatlerinde büyüyen anız yangını, rüzgârın da etkisiyle de kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı.
Yayılan alevler hızla ilerleyerek Eskişehir il sınırına yaklaştı. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çekilen fotoğraflarda dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor.
Öte yandan yangında görevli hava araçlarının bir kısmının Eskişehir'deki havaalanını kullanacağı öngörülüyor.