DMM iddialara cevap verdi! Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidi doğru mu? İran’dan müzakere çıkışı! "Mutabakata birkaç adım kala abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık" Avrupa’dan Macaristan’a tebrik yağdı! Her dediklerini yapmayan Orban kaybetti İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Kontrol resti Pezeşkiyan'dan Washington'a müzakere şartı! "Maksimalist taleplerden vazgeçin, anlaşalım!" Hekimlikte mühendislik devri başlıyor! Selçuk Bayraktar ve Bakan Memişoğlu’ndan tıp dünyasına vizyoner mesajlar! İşgal altındaki Lübnan toprağına gitti! Katil Netanyahu’dan yeni saldırı mesajı Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!" CHP'li Üsküdar Belediyesinde "gölge başkan" skandalı! Rüşvet çarkı deşifre oldu: Belediye binasında gizli vesayet odası! Cevdet Yılmaz'dan barış mesajı! ABD-İran hattında diplomasi vurgusu
Gündem Bolu’daki Kurban vurguncuları birbirine girdi
Bolu’da insanların dini duygularını istismar ederek vacip kurban bağışlarını toplayan ve hayvanları kesmek yerine parayı cebe atan Bolu Belediyesinin CHP’li eski başkanı Tanju Özcan’ın beraberindekilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Vakıf yöneticileri birbirini yalanlarken Ali Sarıyıldız’ın “Talimat başkandan geldi” ifadesine karşılık Özcan’ın “hatırlamıyor olabilirim” demesi dikkat çekti. Şüpheli ifadelerine damgasını vuran ise Sarıyıldız’ın “amaçlarının kurban kesmek olmadığını” itiraf etmesi oldu.

PARA TOPLANDI, KESİM YAPILMADI

Soruşturmanın kilit ismi BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, vakıf adına kurban bağışı adı altında para toplandığını kabul etti. Ancak bu paralarla hiçbir kurban alınmadığını ve kesim yapılmadığını söyleyerek suçu itiraf etti. Sarıyıldız, bu paralarla herhangi bir kurban alımı ya da kesimi yapılmadığını belirterek “başından beri amaçlarının kurban kesmek değil, yardım için para toplamak olduğunu” beyan etti. Bu beyan, bağışçıların “kurban kesileceği” inancıyla para verdiklerine dair ifadeleriyle çeliştiği görüldü. Sarıyıldız, kampanyanın başlangıcına ilişkin vakıf başkanı Özcan’ın kendisini aradığını ve kurban bağışı toplanması yönünde talimat verdiğini söyledi. Yönetim kurulu üyeleri Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz ile birlikte vakıf binasında bu konuyu görüştüklerini ve ilan sürecini başlattıklarını ekledi.

 

TANJU: HATIRLAMIYOR OLABİLİRİM

İddiaların odağındaki Tanju Özcan ise savunmasında net bir inkârda bulunmadı. Özcan, Sarıyıldız ile 2025 yılında belediyenin kurban kampanyası hakkında konuşmuş olabileceğini belirtirken, “Ali Sarıyıldız bunu karıştırmış olabilir” dedi. Ayrıca, “Ben de bazı konuları hatırlamıyor olabilirim” ifadesini kullanırken, vatandaşları hayır yapmak isteyenleri vakfa yönlendirmiş olabileceklerini de kabul etti. Dosyada yer alan bir diğer önemli başlık ise toplantı iddiaları oldu. Sarıyıldız, kampanya sürecinin vakıf yönetiminde yapılan bir toplantıda kararlaştırıldığını belirtirken; YK üyeleri Beykoz ve Özdemir ise böyle bir toplantının hiç yapılmadığını savundu.

 

BAĞIŞ İLANINDA BİLE ÇELİŞTİLER

Soruşturma kapsamında incelenen “Kurban bağışlarınız gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor” ifadeli ilan da taraflar arasında çelişkiye neden oldu. Sarıyıldız ilanı kendilerinin hazırladığını kabul ederken; Beykoz ve Özdemir ilanı ilk kez savcılıkta gördüklerini öne sürdü. Özcan da ilanlardan haberdar olmadığını söyledi. Toplanan paralarla ilgili vakıfların görüşünü öğrenmek istediklerini beyan eden Özcan’ın bağış kampanya ilanından haberdar olamaması, diğer isimlerin yapılan onlarca bağışın konusu ilanı bilmediklerini söylemesi kuşkuya sebep olurken şüphelilerin tamamı vakıf hesabında yüksek miktarda para toplandığını kabul ettiği belirtildi. Ancak paranın amacı ve kullanımına ilişkin ortak bir açıklama yapılamazken, Sarıyıldız paraların yardım amacıyla toplandığını savunurken, Özcan paranın harcanmadığını söyledi. Diğer yöneticiler ise paralardan sonradan haberdar olduklarını iddia etti.

 

SUÇU ORTADAN KALDIRMAZ

Diğer yandan mağdurların, kurban kesileceği inancıyla ve ibadet amacıyla bağışta bulunduğu tespit edilirken, Özcan’ın paranın harcanmadığı yönündeki savunması tartışma konusu oldu. Dolandırıcılık suçlarında, paranın hesaba geçmesiyle birlikte suç unsuru oluşmuş sayıldığı belirtilirken, harcanıp harcanmadığı ya da hesapta tutulmasının hukuki açıdan belirleyici olmadığı kaydedildi. Asıl unsurun bağışın hangi amaçla toplandığı olduğunu vurgularken; kurban niyetinin baştan itibaren bulunmaması, farklı bir amaç güdülmesi ve özellikle bayram döneminde vatandaşların dini duygularının istismar edilmesinin suçun değerlendirilmesinde temel kriterler arasında yer aldığını belirtiyor.

Yine Tanju Özcan, yine skandal! 'Paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi'
Tanju'nun sağ kolu gözaltında! Bolu Belediyesi'nde yeni operasyon
Başsavcılık harekete geçti! Tanju’nun kurban istismarına soruşturma
Ali

Zavallılar rüşvete kurban gitmişler
