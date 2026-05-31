Ali Karahasanoğlu: Kılıçdaroğlu gerçeği gördü, "hain" ilan edildi

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Karahasanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasında yaptığı açıklamaların önemli itiraflar içerdiğini belirterek, "Gerçeği söyleyince hain ilan edildi" yorumunda bulundu.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'deki iç hesaplaşmayı değerlendirdi. Karahasanoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun benzer iddiaları dile getirmesine dikkat çekti.

Akşener'in daha önce, destek verdikleri bazı isimler için "hırsız olduklarını anladığımızda çektiğimiz acıları anlatamam" dediğini hatırlatan Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Merkezi önündeki konuşmasında "Partiyi hırsız ve rüşvetçilerden temizleyeceğiz" ifadelerini kullandığını vurguladı.

"KILIÇDAROĞLU KALICI OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında 78 yaşında olduğunu hatırlattığını ve CHP'de kalıcı olma niyetinde olmadığını ima ettiğini belirtti.

Yazısında, Kılıçdaroğlu'nun partiye dönüş amacını "temizlik yapmak" olarak açıkladığını ifade eden Karahasanoğlu, bunun kişisel bir iktidar mücadelesinden çok parti içindeki sorunlara müdahale girişimi olarak değerlendirilebileceğini savundu.

"ÖZÜR DİLEYEN BİR KILIÇDAROĞLU VAR"

Karahasanoğlu'nun yazısında en dikkat çeken noktalardan biri ise Kılıçdaroğlu'nun öz eleştirilerine ilişkin değerlendirmesi oldu.

Yeni Akit yazarı, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında geçmişte fark edemediği bazı gelişmeler nedeniyle partililerden helallik istediğini belirterek, bunun önemli bir öz eleştiri olduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu, "Kemal Bey çok açık şekilde özür diliyor ve bazı yanlışları zamanında göremediğini söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜN UMUTTU, BUGÜN HAİN İLAN EDİLDİ"

CHP içerisindeki tepkilere de değinen Karahasanoğlu, geçmişte "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" söylemini kullanan bazı çevrelerin bugün Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştirdiğini belirtti.

Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklamalarının ardından hedef alınmasını eleştirerek, "Gerçekleri söylediği için hain ilan ediliyor" görüşünü savundu.

"CHP TABANI GERÇEKLERLE YÜZLEŞMELİ"

Yazısının sonunda CHP seçmenine seslenen Karahasanoğlu, parti içerisinde yaşanan tartışmaların kişisel çekişmeler olarak değil, ortaya atılan iddialar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karahasanoğlu, CHP yönetimine yönelik suçlamalar ve itiraflar karşısında parti tabanının yaşananları sorgulaması gerektiğini belirterek, tartışmanın merkezinde isimlerden çok iddiaların bulunması gerektiğini savundu.

