  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel CHP’yi ve Atatürk’ü Kılıçdaroğlu’na bırakıp gitti! Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..! İmamoğlu fondaşından algı operasyonu: Sözcü’den miting öncesi manipülasyon CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak? Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Her dakika kalabalık artıyor: Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Genel Merkez'de! Şimdi arınma zamanı... Özgür Özel ve Özkan Yalım’ın WhatsApp kayıtları gündemi sarstı! Ahlatlıbel planı mesajlarda: Tamar Tanrıyar’dan çok özel iddialar Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında!
Dünya Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı
Dünya

Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dünyayı küresel bir nükleer felaketin eşiğine getirdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ukrayna ordusunun Rusya kontrolündeki Zaporijya Nükleer Enerji Santrali’ne yönelik hain bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya’ya ait Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Enerji Santrali’ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu iddia yalanlandı.

Rusya’ya ait Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), Ukrayna’nın Rusya’nın kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Enerji Santrali’ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev saldırının "kasıtlı" bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, tesisteki önemli teçhizatın zarar görmediğini ancak bir türbin binasının duvarında hasar meydana geldiğini ifade etti.

Saldırı sonucunda tesisteki 6 numaralı güç ünitesinin türbin binasında bir delik açıldığını söyleyen Likhachev, "Bugün öğleden sonra Ukrayna’ya ait bir kamikaze İHA, 6 numaralı güç ünitesinin türbin binasına isabet etti ve ardından patlama meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Saldırının fiber optik kablo ile kontrol edilen bir İHA aracılığıyla gerçekleştirildiğini savunan Likhachev, "Bu durum, kazara isabet imkanını tamamen ortadan kaldırıyor" dedi.

Rosatom Genel Müdürü, nükleer tesise yönelik saldırılarda meydana gelebilecek bir felakete ilişkin, "Bugün, Rusya ve Ukrayna sınırlarından çok uzakta yaşayan ve hala tamamen güvende olduklarına inananları bile büyük ihtimalle etkileyebilecek bir olaya bir adım daha yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Ukrayna saldırı iddialarını yalanladı

Ukrayna ordusu ise Rusya’nın saldırı iddialarını yalanladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın açıklamaları "propaganda hamlesi" olarak nitelendirdi. Kiev yönetimi, Ukrayna askerlerinin nükleer tesisteki güç ünitesini hedef almadığını vurgularken, olay sırasında cephe hattında aktif çatışma olmadığını ve herhangi bir silah kullanılmadığını bildirdi.

Rusya, Mart 2022 tarihinde Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünü ele geçirmişti. Ukrayna’nın güneydoğusundaki cephe hattına yakın konumda bulunan nükleer tesis savaş boyunca çeşitli saldırıların hedefi olmuştu. Nükleer enerji santrali ve tesisin çevresindeki bölgelere yönelik saldırılar, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaşanabilecek muhtemel bir nükleer kaza ihtimaline ilişkin endişeleri artırmayı sürdürüyor.  

Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir
Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir

Dünya

Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir

Kallas: "Avrupa, Rusya ile Ukrayna arasında hiçbir zaman tarafsız bir ara bulucu olamayacak"
Kallas: "Avrupa, Rusya ile Ukrayna arasında hiçbir zaman tarafsız bir ara bulucu olamayacak"

Dünya

Kallas: "Avrupa, Rusya ile Ukrayna arasında hiçbir zaman tarafsız bir ara bulucu olamayacak"

Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı! "Askerlerin çekilmesi gerekli"
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı! "Askerlerin çekilmesi gerekli"

Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı! "Askerlerin çekilmesi gerekli"

Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek
Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek

Gündem

Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23