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Gündem Bolu'da zincirleme kaza! Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Gündem

Bolu'da zincirleme kaza! Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 18:01:00 -
Bolu'da zincirleme kaza! Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkisini azalttığı bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.


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