Bolu’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Bolu Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Bolu’da yarın okullar tatil mi? Vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu. Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

Bolu'da yarın 22 Mart Salı okullar tatil mi?

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle Okullar tatil edilecek mi? Bolu'da yarın hava parçalı bulutlu olurken Çarşamba günü yoğun kar yağışı var. Bu sebeple Bolu'da Okullar yarın tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Bolu Valisi ahmet Ümit henüz bir açıklama yapmadı ve bekliyor.