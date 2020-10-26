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Aktüel Bolu'da yangın çıkan köyde enkaz kaldırma çalışması sürüyor
Aktüel

Bolu'da yangın çıkan köyde enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, bir evde çıkan ve çevredeki 11 eve sıçrayan yangın söndürüldükten sonra başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının ardından hasar tespiti yapılacak - Evleri yanan vatandaşlar, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:19:40 -
Bolu'da yangın çıkan köyde enkaz kaldırma çalışması sürüyor

BOLU (AA) - Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, bir evde çıkan ve çevredeki 11 eve sıçrayan yangın söndürüldükten sonra başlatılan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.

Ekipler, dün yoğun mücadele sonucu söndürülen yangının ardından bölgede iş makineleri yardımıyla çalışma yürütüyor.

Evleri yanan bazı aileler geceyi, AFAD tarafından köyün yakınındaki arazide kurulan çadırda geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde yangın bölgesine gelen aileler, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Köylüler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgede hasar tespiti yapılacak.

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