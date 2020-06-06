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Yerel

Bolu'da trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da bir araç önce önündeki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 05:10:00 -
Bolu'da trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'daki kaza, 00.30 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Yılmaz yönetimindeki 34 CVJ 389 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Orhan Yalçın yönetimindeki 34 AUC 03 plakalı hafif ticari araç ve bariyerlere çarpıp takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yılmaz ile Gül Yılmaz, Levent Yılmaz, Nuran Yıldız ve Sıla Kaya yaralandı.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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