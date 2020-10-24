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Aktüel Bolu'da seyir halindeki kamyonun römorku yandı
Aktüel

Bolu'da seyir halindeki kamyonun römorku yandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:23:11 -
Bolu'da seyir halindeki kamyonun römorku yandı

BOLU (AA) - Bolu'da seyir halindeki kamyonun ambar malzemesi yüklü römorku yandı.

D-100 kara yolundan Ankara istikametine giden Hüseyin Köksal idaresindeki 06 BDM 33 plakalı kamyonun römorkunda, Elmalık köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını sağ şeride çekerek yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

İçerisinde ambar malzemesi bulunan römork tamamen yandı.

Yangın nedeniyle kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, alevlerin söndürülmesiyle normale döndü.

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