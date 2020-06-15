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Aktüel

Bolu'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Bir şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:02:42 -
Bolu'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Delice Yaylası'nda Burak Telkeş (28) ile Harun S. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya giren çevredekiler ikiliyi ayırdı.

Harun S, gece saatlerinde arayarak Abant yol ayrımında buluştuğu Telkeş'e pompalı tüfekle ateş etti.

Telkeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Harun S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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