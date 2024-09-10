  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bolu'da orman yangını
Yerel

Bolu'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2024-09-10 17:59:00 -
Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan yangının çıktığı alan havadan görüntülendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karaardıç köyü yakınlarında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangının etrafı çevrildi. Yangını söndürmek için istenen helikopterlere gerek kalmadan, karadan müdahaleyle bazı noktalarda yangın kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin etki ettiği alan ise havadan görüntülendi.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'da korkutan fabrika yangını
Bursa'da korkutan fabrika yangını

Yerel

Bursa'da korkutan fabrika yangını

Orman yangını sonrası müthiş adım: 920 keklik doğaya salındı
Orman yangını sonrası müthiş adım: 920 keklik doğaya salındı

Yerel

Orman yangını sonrası müthiş adım: 920 keklik doğaya salındı

Antalya'da orman yangını!
Antalya'da orman yangını!

Yerel

Antalya'da orman yangını!

Adana'daki yangın kontrol altında
Adana'daki yangın kontrol altında

Yerel

Adana'daki yangın kontrol altında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23