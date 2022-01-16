Bolu’da okullar tatil mi 17 Ocak 2022 yarın Bolu’da okul tatili var mı?

Bolu'da kar tatili olacak mı? 17 Ocak Pazartesi Bolu kar tatili son dakika Valilik açıklaması merak ediliyor. Türkiye soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar yağışı kendini gösteriyor. Meteoroloji başta Bolu olmak üzere Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak için sarı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Hakkari için turuncu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Bolu hava durumu

Bölgede sabah saatlerinde başlayan ve tipi şeklinde devam eden kar yağışı, özellikle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, Kaynaşlı Sarıçökek, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Abant Kavşağı, Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekiplerinin ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor. Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezleri ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede özellikle gece saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bolu’da okullar tatil mi?

Bolu'da, kent merkezi ve Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Meteoroloji tarafından Bolu’da sarı uyarısında bulunulmasından sonra Bolu’da yarın okul var mı? sorusu da öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bolu’da 17 Ocak 2022 Pazartesi kar tatili olup olmadığına ilişkin Bolu Valiliğinden bir açıklama bekleniyor. Bolu Valiliği yarın okullar tatil mi? sorusuna yapıcağı açıklama ile cevap vermesi bekleniyor. Bolu Valiliği kar tatili haberini Bolu Valiliğinin resmi twitter hesabı üzerinden duyurmakta.