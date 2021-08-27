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Gündem Bolu'da oğlunu av tüfeği ile öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı
Gündem

Bolu'da oğlunu av tüfeği ile öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğlunu vurarak kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 21:32:00 -
Bolu'da oğlunu av tüfeği ile öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Göynükören köyünde tartıştığı oğlu Mehmet Doğançay'ı (36) av tüfeği ile vurarak öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan Lütfi Doğançay'ın (52) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Dörtdivan ilçesine bağlı Yayalar Yaylası'nda olduğu istihbaratını alan ekipler, Doğançay'ı yakalamak için operasyon düzenledi.

Bolu, Gerede ve Dörtdivan jandarma komutanlıklarına bağlı arasında jandarma suç araştırma, köpek ve drone timlerinin de bulunduğu 10 timle bölgede arama çalışması başlatıldı.

Lütfi Doğançay, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda ormanlık alandaki saklandığı yerde yakalandı.



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