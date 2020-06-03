Bolu’da market hırsızlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu’da, marketinde hırsızlık yaşanan Medeni Fidan (36), korona virüs yüzünden zor durumda olduklarını ve yaşanan bu olayın ardından son derece mağdur olduklarını söyledi. Markette yaşanan hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 04.20 sıralarında Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yol üzerindeki kilit taşı ile bir marketin cam kapısını kırarak içeri girdi. İçeri girdikten sonra kasada bulunan 300 lira nakit para ve birkaç paket sigara çalan şahıs kayıplara karıştı. Cam kapının kırılma sesini duyan çevredeki esnaflar ise durumu dükkan sahibi Medeni Fidan’a haber verdi. Olay yerine gelen Medeni Fidan, dükkanının kapısının kırıldığını ve içeriden parayla sigara çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi örneklerini alarak hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Kimliği belirlenemeyen şahsın hırsızlık yaptığı anın görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın dükkana girdikten sonra kasadan para ve raflardan sigara çalışı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Korona virüsten sonra küçük bir esnafa bu zararın vurmasından dolayı son derece mağdurum”

Hırsızlık olayının yaşandığı marketin sahibi Medeni Fidan, mağdur olduklarını söyleyerek, “Saat 04.20 sularında kamera kontrollerini yaptıktan sonra hırsızın camları kilit taşları ile kırdığını fark ettik. Biraz sigara ve 300 TL parayı alıp kaçtı. Bizi zarara uğrattı. Korona virüsten sonra küçük bir esnafa bu zararın vurmasından dolayı son derece mağdurum. Bu hırsızın bir an önce bulunup adaletin yerini bulmasını istiyorum. Birçok esnafın da başına geldi. Başka esnafların da canının yanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz” dedi.