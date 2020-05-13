Bolu’da, kumar operasyonu

Bolu’da, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kumar oynarken yakalanan 4 kişi, ev sahibi ve evde bulunan bir kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Aktaş mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, daireye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 4 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, evde bulunan 400 lira para ve iskambil kağıtlarına el koyuldu.

Kumar oynarken yakalanan 4 şahsa kumar oynama suçundan para cezası kesilirken, ev sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca daire içinde bulunan 6 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesi ile idari para cezası uygulandı.