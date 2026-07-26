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Sağlık Bolu'da kesimhanede çalışan 34 işçi zehirlendi
Sağlık

Bolu'da kesimhanede çalışan 34 işçi zehirlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Bolu'da Beypiliç firmasına ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlenerek hastanelik oldu.

Bolu Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde işçiler geldi. Kesimhane bölümde çalışan 31 işçi temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı.

İşçilerin fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 3 hasta kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan toplamda 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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