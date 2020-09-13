Bolu'da iç çamaşırından uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
BOLU (AA) - Bolu'da iç çamaşırına 291,56 gram eroin gizlediği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Anadolu Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü A.Ö'nün (32) üst araması sonucu, iç çamaşırına 6 parça halinde 291,56 gram eroin gizlediği belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli A.Ö. sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.