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Bolu’da gençler park ve caddeleri doldurdu

Bolu’da uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkan 15-20 yaş arası gençler, cadde ve parklarda arkadaşları ile bir araya gelerek hasret giderdiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:55:57 -
Bolu’da gençler park ve caddeleri doldurdu

Bolu’da uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkan 15-20 yaş arası gençler, cadde ve parklarda arkadaşları ile bir araya gelerek hasret giderdiler.


Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan’da sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 15-20 yaş arası gençler, kademeli normale dönüş planı kapsamında bugün dışarı çıktı. Kısıtlamaları 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kaldırılan gençler İzzet Baysal Caddesi ve kentin farklı noktalarındaki parklarda arkadaşları ile bir araya gelip güzel havanın tadını çıkardı.



“Güzel şarkılarla insanları umutlandırmak istiyorum”


Günler sonra dışarı çıkan 19 yaşındaki Sefa Tartıcıoğlu, içinden bağıra bağıra şarkı söylemek geldiğini belirterek, “Günler sonra dışarı çıktığımda şarkı söyleme isteğim çok fazlaydı. Caddeye sokağa çıkamıyordum. Şu an böyle içimden bağıra bağıra akşama kadar şarkı söylemek geliyor. Kısıtlamam bitti. Bolu’nun en işlek caddesine çıktım. Uzun süre sonra Bolu’nun en işlek caddesine çıktım. İnsanlara moral vermek için çıktım. Güzel şarkılar söyleyerek insanları umutlandırmak istiyorum. Bu işi yapıyorum. İnsanlardan güzel tepkiler alıyorum. Fazla toplanmalarını da istemiyorum çünkü, sıkıntı olabiliyor” dedi.



“Hasret gidermek için buluştuk”


Arkadaşları ile parkta bir araya gelen Efe Kapucu, “Sokağa çıkma yasağından beri dışarı çıkamıyorduk. Arkadaşlarımızla görüşmeyeli özledik birbirimizi. Bu yüzden hasret gidermek için buluştuk. Mesafeye dikkat ederek zaman geçiriyoruz. Özgürlük çok güzel bir şeymiş. Kıymet bilmemişiz. 2 aydır birbirimizi göremiyoruz. Eskiden buluşup bir şeyler yapardık. Şimdi onlar olmayınca eskinin kıymetini bilmiyormuşuz. Beraber zaman geçirmek çok önemli bir şeymiş” diye konuştu.


Metin Çelen, “Korona nedeniyle evden çıkamıyorduk. Arkadaşlarımızla çıktık. Vakit geçireceğiz, sonra yeniden eve döneceğiz. Hava da güzel. Güneşli bir gün. Normal hayatımıza daha hızlı dönmüş oluruz inşallah” şeklinde konuştu.

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