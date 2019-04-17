Bolu'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama Bolu'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ'cü polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Adıyaman ve Mardin Cumhuriyet başsavcılıklarınca, FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan ve haklarında gözaltı kararı bulunan görevden ihraç edilen polis memurları A.D. ve Akif E'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Akif E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.D. ise Adıyaman'a gönderildi.

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