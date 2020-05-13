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Aktüel

Bolu'da evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:36:50 -
Bolu'da evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası

BOLU (AA) - Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 5 kişiye para cezası verildi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aktaş Mahallesi'nde bulunan dairede kumar oynandığını tespit etti.

Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan paraya el konuldu.

Evde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi ile ev sahibine 1250'şer lira para cezası verildi.

Ayrıca, bu kişiler ile yanlarında bulunan 1 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 392'şer lira ceza uygulandı.

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