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Yerel Bolu'da eğitime kar engeli
Yerel

Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu Valiliği, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 20:51:00 -
Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

Bolu’da, gece saatlerinde başlaması ve yarın gün boyu etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten açıklama

Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 18 Ocak 2022 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

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