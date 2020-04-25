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Aktüel

Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

2020-04-25 15:25:13 -
Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Çepni köyü yakınlarında ormana giden Şükrü Akyol'un kullandığı 14 AK 547 plakalı traktör, ormanlık arazinin yanındaki tarlada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktör devrilmeden önce atlaması sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Şükrü Akyol, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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