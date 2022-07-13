Bolu'da da atlı faytonlar yasaklansın

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Özellikle turistlerin yoğun olduğu yaz aylarında durmadan fayton çeken atlar, kışın da kızak çekiyor. Atların bakımsız ve içler acısı hali ise bölgeye gezmeye gelen vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Birçok vatandaş İstanbul Adalar’da yapıldığı gibi Abant gölü çevresinde de atların yasaklanmasını istiyor.

Bakımsızlıktan bitap düşen atların halini gören ziyaretçiler duruma tepki gösterirken, bazı vatandaşlar atların çektiği faytonlar yerine elektrikli faytonların kullanılmasının daha doğru olacağını savundu. Abant'ın çevresindeki yolda ilerleyen atların araçların geçişine de engel olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Gölün çevresindeki yol dar. Araç yoğunluğu fazla. Tatil sezonu açıldığı zaman birçok yerden insanlar buraya geliyorlar. Atlar, arabalara alışmış artık ancak bir tanesi ürkse hem kendine hem taşıdığı insanlara hem de çevredeki insanlara büyük zarar verir. Allah korusun bir ambulans, bir itfaiye vs. buradan geçmeye çalışsa gidecek yolu yok” tepkisini gösterdi.