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Bolu’da çocuk parkına giden yaşlılar tahterevalliye bindi

Bolu’da sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, havaların sıcak olması nedeniyle yürüyüş yaptıkları yeşil alanlarda dinlenip, oyun parkında çocuklar gibi eğlendiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:58:46 -
Bolu’da çocuk parkına giden yaşlılar tahterevalliye bindi

Bolu’da sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, havaların sıcak olması nedeniyle yürüyüş yaptıkları yeşil alanlarda dinlenip, oyun parkında çocuklar gibi eğlendiler.


Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar yeşil alanlara akın etti. Uzun bir aradan sonra ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Atatürk Orman Parkı’nda yürüyüş yaptıktan sonra gölgelik alanlarda dinlendi. Bazı vatandaşlar ise, çocuk parkındaki tahterevalliye binerek doyasıya eğlendi.


Kentin en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen yaşlılar, uzun zamandır göremedikleri arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet ettiler. Havaların sıcak olması nedeniyle dışarıda çok durmayacağını söyleyen Osman Bakır (67), “Bu hastalık geldiğinden beri evdeyim. Evde ibadet yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Bugün hava sıcak 1-2 saat dolaşıp eve döneceğim” şeklinde konuştu.


Mehmet Turan (69) ise, “70 gündür evde yatıyoruz. Bugün ikinci kez çıkıyorum. Gezecem. Başka hiçbir şey yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

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