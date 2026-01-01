Bolu’da çığ tehlikesi uyarısı!

Bolu Valiliği tarafından yapılan duyuruda; “Meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu kapsamda; Özellikle dağlık ve eğimli alanlarda gerekli tedbirlerin alınması, yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere riayet edilmesi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur” uyarısına yer verildi.