  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Kehaneti tutmayan sahte peygamber gözaltına alındı

"Nehirden denize özgür Filistin!" İstanbul Galata Köprüsü'nde tarihi gün: On binlerin tek yürek olduğu o anlar havadan görüntülendi

Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun

Savaşın ortasında kafeye İHA yağdı! Herson'da sivil katliamı iddiası: Rusya 20'den fazla ölü olduğunu duyurarak dehşetin bilançosunu açıkladı

Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını “tarihi kırılma” olarak yorumladı. Erdoğan kazandı

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!
Aktüel Bolu’da çığ tehlikesi uyarısı!
Aktüel

Bolu’da çığ tehlikesi uyarısı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bolu’da çığ tehlikesi uyarısı!

Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan kar yağışından en fazla nasibini alan illerin başında gelen Bolu’da çığ uyarısı verildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan duyuruda; “Meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu kapsamda; Özellikle dağlık ve eğimli alanlarda gerekli tedbirlerin alınması, yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmelere riayet edilmesi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur” uyarısına yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23