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Aktüel Bolu'da çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
Aktüel

Bolu'da çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:52:51 -
Bolu'da çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

BOLU (AA) - Bolu'da 100 bin lira değerinde kereste çalarak 10 kişiye sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Gölköy Kavşağı'nda yer alan bir firmanın deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Depoda bulunan 100 bin lira değerindeki ithal kerestenin traktör römorkuna yüklenerek çalındığını belirleyen ekipler, 4 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin, çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattıklarını belirleyen ekipler, önce ürünleri bularak sahibine teslim etti, daha sonra da E.Y. (20), A.K. (20), S.M.(20) ve E.K'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.


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