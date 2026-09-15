Bolu'da bir haftada 200 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin bir hafta boyunca kent genelinde yürüttüğü operasyonlarda 200 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Eylül tarihleri arasında asayiş, narkotik, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele alanlarında denetim ve operasyon yürüttü. Aynı dönemde 13 düzensiz göçmen de yakalandı.

10 adreste uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler 10 adrese operasyon düzenledi ve 12 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda 820,63 gram esrar, 12 parça halinde 5,71 gram metamfetamin, 5 parça bonzai, 4 adet sentetik ecza, 1 gram kokain ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si, adliyeye sevklerinin ardından tutuklandı.

303 olaya müdahale, aranan 27 kişi gözaltında

Asayiş çalışmalarında ekipler bir haftada 303 olaya müdahale etti. Olaylarla bağlantılı 153 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı. Denetimler sırasında, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişi de gözaltına alındı.

Aranan 27 kişiden 5'i, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 8 gözaltı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ekipler 7 adrese daha operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 320 paket sigara, 3 bin 200 elektronik sigara kiti, 223 silah malzemesi ve 813 adet emtia ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde yakalanan 13 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Göçmenler hakkında işlem başlatıldı.