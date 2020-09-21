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Aktüel Bolu'da bir haftada 11 kişi karantina yurduna yerleştirildi
Aktüel

Bolu'da bir haftada 11 kişi karantina yurduna yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:51:30 -
Bolu'da bir haftada 11 kişi karantina yurduna yerleştirildi

BOLU (AA) - Bolu'da son bir haftada yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadığı tespit edilen 11 kişi, yurtta gözetim altına alındı.

Kentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

Kentte son bir haftada kent merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarında gerçekleştirilen denetimlerde, karantina kuralına uymadığı belirlenen pozitif vaka ve temaslı olan 11 kişi yakalandı.

Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulanan 11 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'nda gözetim altında tutuluyor.

Yurtta karantinada bulunan ve ihtiyaçları Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan 11 kişinin masrafları kendilerinden tahsil edilecek.

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