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Aktüel Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı
Aktüel

Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı

Kuzfındık köyünde çıkan yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:04:07 -
Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı

BOLU (AA) - Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

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