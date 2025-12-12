  • İSTANBUL
Akit gündeme getirdi, MHP'li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin
Siyaset

Akit gündeme getirdi, MHP'li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akit gündeme getirdi, MHP’li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, bir süre önce Akit’in “eline mikrofonu alan bütün kadim değerlerimize saldırarak provokatörlük yapıyor. Ahlaksız fenomenler toplumu çürütmesin” başlığı ile gündeme getirdiği konuda Meclis’in harekete geçmesini isteyerek, “Basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik adı altında akredite edilmemiş şahısların basın faaliyetine yönelik yürüttükleri çalışmaların engellenmesinin yanında, söz konusu faaliyetler sırasında ve sonrasında yaşanan toplumsal kutuplaşmayı körükleyici yansımaların önüne geçilmesi gerekmektedir.” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, bir süre önce Akit’in “eline mikrofonu alan bütün kadim değerlerimize saldırarak provokatörlük yapıyor. Ahlaksız fenomenler toplumu çürütmesin” başlığı ile gündeme getirdiği konuda Meclis’in harekete geçmesini isteyerek, “Basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik adı altında akredite edilmemiş şahısların basın faaliyetine yönelik yürüttükleri çalışmaların engellenmesinin yanında, söz konusu faaliyetler sırasında ve sonrasında yaşanan toplumsal kutuplaşmayı körükleyici yansımaların önüne geçilmesi gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

 

Yayıncılık adı altında yürütülen bazı faaliyetlerin son zamanlarda kamuoyu vicdanını yaralayan sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

“Toplumsal gerginliklere sebep olan, milli ve manevi değerlerimize zarar veren, ahlaki ölçüsü bulunmayan ve hiçbir etik kurallarıyla bağdaşmayan yayıncılık girişimlerinin engellenmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması artık zorunluluk haline gelmiştir. Son dönemlerde, özellikle bazı sosyal medya platformlarında haber alma, haber yapma ve haber yayma prensiplerine uymayan, basın yayın ilkeleriyle örtüşmeyen, bu kapsamda mesleki yeterlilik ve vasfı bulunmayan şahısların haber içerikleri oluşturmak, sokak röportajları yapmak, sözde anket düzenlemek, yanıltıcı ve yanlış bilgiyi yaymak gibi faaliyetler yürüttüğü görülmektedir.”

Özdemir, özellikle “sokak röportajları” olarak adlandırılan yayınlarla, mizansen bir kurguyla kasıtlı olarak seçilen şahıslara yöneltilen soru ve cevaplarla algı oluşturma çabası yürütüldüğünü, vatandaşlar arasında gerginlik çıkarıldığını ve hatta bu gerginliklerin zaman zaman fiziki kavgalara dönüştüğünü aktardı.

Milletvekili Özdemir, “Basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik adı altında akredite edilmemiş şahısların basın faaliyetine yönelik yürüttükleri çalışmaların engellenmesinin yanında, söz konusu faaliyetler sırasında ve sonrasında yaşanan toplumsal kutuplaşmayı körükleyici yansımaların önüne geçilmesi gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

