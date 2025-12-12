Soruşturma sürecinde yeni gelişme! Güllü dosyasında hareketli gün
Şarkıcı Güllü’yle ilgili devam eden soruşturmada aile avukatının dosyadan çekildiği öğrenildi.
Şarkıcı Güllü’yle ilgili devam eden soruşturmada aile avukatının dosyadan çekildiği öğrenildi. Süreçte yaşanan bu değişikliğin ardından şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.
Dosyada ilerleyen aşamada nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, soruşturmanın seyrinin yeni gelişmelerle şekillenebileceği ifade ediliyor.
