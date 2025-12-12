Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki

AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ: “VERDİĞİNİZ SÖZÜ BİR AYDA UNUTTUNUZ”

Ankara’da toplu taşımaya yapılan yeni düzenlemeyle tam bilet ücreti 26 TL’den 35 TL’ye çıkarılırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yalnızca bir ay önce Meclis’te dile getirdiği “1000 otobüs alıp toplu ulaşımı ücretsiz yapacağız” vaadinin ardından böyle bir zam gelmesi büyük tepkiye yol açtı. Öğrenci ve aktarma ücretlerine de yapılan artış başkentte ulaşım maliyetlerini zirveye taşırken, AK Parti yönetimi Yavaş’ın verdiği sözü hatırlatarak “Bir ayda ücretsizden yüzde 35 zamma nasıl gelindi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı 3. Birleşiminde başkentlileri yakından ilgilendiren kritik bir karar çıktı. ABB yönetimi, hem belediye otobüsleri hem de dolmuş hatlarına 2026 yılı için yüzde 35’i aşan büyük bir zam yapılması AK Parti ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen CHP yönetiminin oy çokluğuyla kabul edildi. MHP grubunun da öneriye evet demesi dikkat çekti.

Mevcut durumda 26 TL olan tam bilet, alınan kararla birlikte 35 TL’ye yükseltildi. Böylece tam bilet fiyatında %35 zam yapılmış oldu.

Öğrenci bileti 13 TL’den 17 TL’ye, tam aktarma 12,50 TL’den 17 TL’ye, öğrenci aktarma ise 8 TL’den 10 TL’ye çıkartıldı.

Üstelik Mansur Yavaş göreve gelmeden önce ücretsiz olan aktarma sistemi, CHP yönetiminde ücretlendirilmişti.

“1000 OTOBÜS ALIP BEDAVA TAŞIYACAĞIM” DEMİŞTİ… BİR AY SONRA ZAM GETİRDİ

Zam kararı sadece fiyatları artırmakla kalmadı, aynı zamanda Meclis’te büyük bir siyasi tartışmanın da fitilini ateşledi. AK Parti ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen CHP yönetimi zam teklifini oy çokluğuyla kabul ettirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş’ın yalnızca bir ay önce Meclis’te sarf ettiği,

“1000 yeni otobüs alacağız ve Ankara halkını ücretsiz taşıyacağız” sözünü hatırlatarak sert çıktı.

Yalçın , konuşmasında çelişkiye dikkat çekerek şunları söyledi:

“EGO otobüslerinde 26 TL’den 35 TL’ye çıkan tarife, Sayın Başkan’ın sadece bir ay önce ‘ücretsiz yapacağım’ dediği ulaşım vaadinin tam tersidir. Bu kadar kısa sürede verilen sözün unutulması mantığa aykırıdır.”

Yalçın ayrıca Yavaş’a çağrıda bulunarak,

“Bin otobüs için gereken tüm desteği vermeye hazırız. Yeter ki verdiği sözü tutsun.” dedi.

DOLMUŞLARA DA ZAM YOLDA

Aynı oturumda dolmuş ücretlerine zam yapılması da kabul edildi. Ancak nihai rakamlar UKOME toplantısından sonra açıklanacak. Başkentliler, otobüslerden sonra dolmuş ücretlerinde de ciddi bir artış bekliyor.