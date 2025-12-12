MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

Terör örgütü SDG’nin entegrasyonu konusunda gündemdeki sorulara yönelik açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, bakanlıkta bulunan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirildi. Basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin gelişmeleri aktardı.

"4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek için sınır içerisinde ve sınır ötesinde aralıksız çalıştığı belirten ve bu kapsamda 4-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler konusunda bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk , "4 PKK'lı terörist teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbiç'de imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte, 732 kilometreye ulaşmıştır" diye konuştu.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarda gerçekleşen faaliyetlere dair de konuşan Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 235 şahıs yakalanmış, 2 bin 315 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 491, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 863 olmuştur. Ayrıca dönem içerisinde (4-12 Aralık) Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün basın bilgilendirme toplantısı sonrasında Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SDG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZAMAN KAZANMA ÇABALARI DA BOŞUNADIR"

Terör örgütü SDG'nin entegrasyonu konusunda gündemdeki sorulara yönelik açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulunda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir" ifadelerine yer verdi.

"RUTİN BİRLİK DEĞİŞİM FAALİYETLERİDİR"

Suriye'de TSK'nın intikal görüntüleri üzerinden yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye Ordusu'nun faaliyetleridir" açıklamasında bulundu.

"S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ YENİ BİR GELİŞME BULUNMAMAKTADIR"

ABD Büyükelçisi Tom Barack'ın S400 ve F-35 ile ilgili açıklamalarına dair değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedariğine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariği konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dâhil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Umman ve Katar'dan alınacak Eurofıghter'lar hakkında bilgilendirmede bulunan MSB, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar'dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman'dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir" açıklamasında bulundu.