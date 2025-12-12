  • İSTANBUL
500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde başvuru süreci sona yaklaşıyor. Bugüne kadar 5,5 milyon kişinin başvurduğu projede, e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka başvuruları ise 19 Aralık'ta tamamlanacak. Emekli, genç ve şehit yakını gibi özel kontenjanların ayrıldığı projede, hak sahiplerini belirleyecek ilk kura çekimi 29 Aralık’ta başlayacak ve süreç Şubat 2026’ya kadar sürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 81 ilde yürütülen ve toplam 500 bin sosyal konut inşasını kapsayan projede başvurular için son haftaya girildi. Depreme dayanıklı ve uygun ödeme koşullarıyla vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen projeye ilgi büyük oldu; bugüne kadar 5,5 milyon başvuru kaydedildi.

Vatandaşların depreme dayanıklı ve güvenli konutlara uygun ödeme koşullarıyla erişmesini hedefleyen projeye bugüne kadar 5,5 milyon başvuru yapıldı.

Başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Çeşitli gruplara özel olarak ayrılan kontenjanlar ise şöyle:

Emekliler: %20

Gençler (18-30 yaş): %20

3 ve Üzeri Çocuğu Olan Aileler: %10

Engelli Vatandaşlar: %5

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

Ayrıca, İstanbul'da belirlenen kriterlere uygun kişiler için "Kiralık Sosyal Konut Projesi" de hayata geçirilecek.

KURA TAKVİMİ VE TESLİMAT

Başvuruların tamamlanmasının ardından merakla beklenen kura çekimi takvimi işleyecek.

İlk Kura Çekimi: 29 Aralık’ta başlayacak ve Şubat 2026’ya kadar devam etmesi bekleniyor.

İlk Konut Teslimat Hedefi: Mart 2027.

FARKLI METREKARE SEÇENEKLERİ VE ÖZEL KONTENJANLAR

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde planlandı. Bu çerçevede 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Sosyal devlet anlayışıyla yürütülen projede çeşitli gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı. Buna göre konutların; yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10'u ise 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için de yüzde 5'erlik kontenjan belirlendi.

İSTANBUL’DA ‘KİRALIK SOSYAL KONUT’ DÖNEMİ

İstanbul'da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nden ise belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek ve hak sahipleri kurayla belirlenecek.

İLK KURALLAR 29 ARALIK’TA

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi işleyecek. İlk kuraların 29 Aralık'ta çekilmesi planlanırken, kura sürecinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi öngörülüyor.

Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor.

