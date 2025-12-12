500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 81 ilde yürütülen ve toplam 500 bin sosyal konut inşasını kapsayan projede başvurular için son haftaya girildi. Depreme dayanıklı ve uygun ödeme koşullarıyla vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen projeye ilgi büyük oldu; bugüne kadar 5,5 milyon başvuru kaydedildi.

Başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

FARKLI METREKARE SEÇENEKLERİ VE ÖZEL KONTENJANLAR

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde planlandı. Bu çerçevede 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Sosyal devlet anlayışıyla yürütülen projede çeşitli gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı. Buna göre konutların; yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10'u ise 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için de yüzde 5'erlik kontenjan belirlendi.

İstanbul'da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nden ise belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek ve hak sahipleri kurayla belirlenecek.

