Gündem

Siyaset sahnesinde perde aralandı! DEM–DEVA teması kulisleri hareketlendirdi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Siyaset sahnesinde perde aralandı! DEM–DEVA teması kulisleri hareketlendirdi

DEM Parti heyeti; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan kadrosuyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Ankara’da dikkatle izlenen buluşmada iki parti arasında gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtiliyor. Başkent kulislerinde, bu temasın önümüzdeki dönemin siyasi dengelerine dair önemli işaretler taşıdığı yorumları öne çıkıyor.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi temasları kapsamında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet ile Babacan ile yaklaşık 2 saat görüştü. Toplantı sonrası DEVA Partisi'nden Ali Babacan, DEM Parti'sinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 5 ihtimal bile olsa çözüm ve barış için destekleyeceğiz"

DEVA Partisi Ali Babacan kendi hazırladıkları raporundan üzerinden geçtiklerine değinerek bir iki gün içinde Meclis Başkanına sunacaklarını ve komisyonun ortak raporunun ortaya çıkacağına değinerek, "Yüzde beş ihtimal bile olsa çözüm ve barış için destekleyeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında başlattığı sürece parti olarak ilk desteğin kendisinden geldiğini aktaran Babacan, dışişleri ve AB müzakerecilik vazifesi dönemlerinde çatışma süreçlerinin yöneticisi olduğunu hatırlatarak, "İklim bozulduğunda sıkıntılar çoğalır" açıklamasında bulundu ve ziyaretleri için heyete teşekkür etti.

 

"Umutluyuz, başarılı olacağımıza inanıyoruz"

DEM Parti'li Pelvin Buldan ise DEVA Partisi'nin başından beri sürece önemli katkıları olduğunu vurgulayarak yeni bir aşamaya geçildiğini, birinci aşamanın tamamlandığını ifade ederek, "Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Barış Yasası'na ihtiyaç var. Bu konuda görüşleri tartıştık bugün" açıklamasında bulundu.

Mithat Sancar ise toplumsal desteği en geniş seviyeye çıkararak gelinen noktadan en yüksek seviyeye nasıl gidileceğine dair, "Bizler karşılaşabileceğimiz sıkıntıları toplumsal katılımla aşabileceğimize yürekten katılıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

