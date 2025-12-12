AA Giriş Tarihi: Yatırım yapanların ilk tercihi oldu: Bireysel emeklilik sistemini şaha kaldıran fon
Mevcut BES portföylerinde altın yatırımlarının belirleyici konumda olduğunu vurgulayan Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, bu dengenin 2026’ya kadar korunabileceğini ifade etti. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, BES kıymetli maden fonlarının büyüklüğü ile bu fonlara bağlı sözleşme sayıları eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre arttı. Sistemde kıymetli maden fonlarının toplam büyüklüğü, geçen yılın sonunda 396 milyar 351 milyon lirayken, eylülde 755 milyar 580,7 milyon liraya yükseldi. EGM verilerinde 15 grupta incelenen BES fon piyasasında kıymetli maden fonlarının payı da aynı dönemde yüzde 39,5'ten yüzde 49,5'e çıktı. Eylül ayı itibarıyla fon büyüklüğünde kıymetli madenleri likit fonlar izlerken, bu fonlar 173 milyar 676,1 milyon liralık hacimle BES fon pazarının yüzde 11,4'ünü oluşturdu.