Yatırım yapanların ilk tercihi oldu: Bireysel emeklilik sistemini şaha kaldıran fon

Ayrıca, bu dönemde, yatırımcı tercihlerinin yansıdığı sözleşme adetlerinde de benzer bir tablo oluştu. Geçen yılın sonunda 6 milyon 705 bin 975 olan kıymetli maden fonu kaynaklı sözleşme sayısı, eylülde 7 milyon 586 bin 94'e ulaştı. Böylece, söz konusu fon grubunun toplam sözleşmelerdeki payı yüzde 26,6'dan yüzde 29,7'ye yükseldi. Bununla birlikte, kasım ayı itibarıyla fon kıyas grupları bazında katılımcı sayıları ve birikim tutarlarına bakıldığında ise 4 milyon 290 bin 538 ünik (tekil) katılımcısı bulunan altın katılım fonlarının büyüklüğü 625 milyar 847,2 milyon lira oldu. Standart altın fonlarında ise 1 milyon 577 bin 737 ünik katılımcı yer alırken, buradaki toplam fon tutarı 218 milyar 611,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu veriler ışığında, BES kapsamında kıymetli maden fonlarındaki yükselişin lokomotifinin altın cinsi veya altına endeksli fonlar olması dikkatleri altın piyasasına yönlendirdi.