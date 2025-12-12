Darbelerin ve hainlerin hamisi! Vesayetin safında

Kurulduğu günden beri bu ülkenin birliği dirliği, halkının milli manevi değerlerine düşman tutumunu sürdüren CHP, ısrarla bu yolda ilerlemeye devam ediyor. Seçimden önce FETÖ ile iltisakları nedeniyle KHK ile görevlerinden uzaklaştırılanları görevlerine iade edeceği sözünü veren, sözde “Barış için akademisyenler” imzasıyla bölücü terör örgütü PKK’ya destek bildirisi yayınlayan terör sevici akademisyenleri ele geçirdikleri belediyelerden fonlayan, terörist cenazelerine gidip gözyaşı döken CHP, şimdi de korsan yemin ederek disiplinsizlik nedeniyle Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden uzaklaştırılan teğmenlere destek verdi.

ÖNCE ABB’DE YEMLEDİLER

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın asılarak idam edildiği 1960 darbesini bayram olarak kutlayan, 28 Şubat cuntacılarına tam destek veren CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, bazıları ballı maaşlarla CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) işe alınan teğmenler için “Onların rütbesini takmayan namussuzdur, şerefsizdir” diyerek ana muhalefet partisinin kuruluşundan beri halkın hassasiyetlerine düşman tutumunda milim değişiklik olmadığını ortaya koydu. Tanık beyanları, MASAK raporlarına rağmen belediyelerdeki yolsuzluk zanlılarını sahiplenen CHP’nin, disiplinsiz teğmenlere de sahip çıkması ayrıca manidar bulundu.

10 BİN KİŞİ ATILIRKEN NERDEYDİ

28 Şubat döneminde sırf inançlı olduğu için ordudan atılan subaylardan biri olan Güvenlik Uzmanı Emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, konuya ilişkin Akit’e şu değerlendirmede bulundu: “Özgür Özel ve avanesi, devlete baş kaldıran, devlete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere sahip çıkarken, 28 Şubat döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden haksız yere atılan binlerce subay astsubay için acaba ne yapmış? CHP zihniyetinin arkasında olduğu 28 Şubat sürecinde 10 bine yakın silahlı kuvvetler personeli hiçbir suçu olmadığı halde, sırf dindar olduğu için ordudan ihraç edilirken, CHP neredeydi? O zamanlar CHP’yi yanımızda hiç göremedik. Tam tersine 28 Şubat sürecini sonuna kadar desteklediler. Hatta o sürecin de kışkırtıcısı oldular. CHP zihniyetini biz biliyoruz. CHP’den Türkiye için, halkın hassasiyetleri için bir şey yapmasını beklemiyoruz. Onlardan bu konuda bir şey beklemek abesle iştigal olur. Özgür Özel gibi bir Genel Başkan da CHP’ye çok yakışıyor. Böyle bir CHP’ye böyle bir Genel Başkan yakışır. 28 Şubat’ta ‘Allah’ diyenleri ordudan attılar. Eşi başörtülü olanları, namaz kılanları, vatanına, dinine bağlı olanları ordudan attılar. O zaman CHP zihniyetinde olanlar ellerini ovuşturup darbecilere destek açıklamaları yapıyorlardı. Bugün ellerine fırsat geçse, aynı zulümleri hiç tereddüt etmeden bu ülke halkına tekrar yaşatırlar. Yüz yıl önceki CHP zihniyeti devam ediyor. CHP’nin bulunduğu yer hâlâ orası. ‘Halka rağmen halk için’ deyip yaptıkları yanlışlarla koca Osmanlı’yı batıran İttihat ve Terakki zihniyetinin devamıdır CHP zihniyeti. Bu nedenle halkın inançlarına, hassasiyetlerine ters ne varsa orada durmalarına şaşırmıyoruz.”

TERÖR VE KAOSUN MERKEZİ

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da, Özel’in milli iradeye meydan okumasına şu tepkiyi verdi: “CHP kurulduğu ilk günden bugüne halkın inancına, diline, tarihine, kültürüne düşman olmuş ve bunun karşısında ne varsa halka zorla empoze etmeye çalışmış bir yapıdır. Kurucu unsurları itibariyle siyonist bir yapıya sahip olmuş ve Anadolu’nun has evlatlarına hep düşmanlık yapmıştır. Öte yandan baktığınızda Atatürkçülük maskesi altında her 10 senede bir halka ve halkın iradesine yapılan darbelerde de bu zihniyeti görmekteyiz. Halkın iradesini ortaya koyduğu Demokrat Parti iktidarına darbe yapıp, ülkenin başbakanını asma cüreti aslında Müslüman Anadolu insanına karşı gösterilmişti! Bir taraftan düşmana gerek bırakmayan bu tavırlar, bir yandan da her terör oluşumunun arkasında bu teşkilatın olması ve hamilik yapması, bu yapının siyasi bir parti olmaktan ziyade terör ve kaosun merkezi olduğunu da göstermektedir. Ekosistem ile patlayan asrın lağımı da göstermiştir ki, yılan kabuk değiştire değiştire bugüne gelmiş fakat asli hüviyetinden asla vazgeçmemiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede açıkça belirtildiği üzere yolsuzluğun, hırsızlığın, ahlaksızlığın, sahtekârlığın ve terör yapılanmalarının merkezi haline gelmiş bu partinin kapatılması elzemdir. Hak ve halk düşmanı bu zihniyet ile hesaplaşılmadan ne ‘Türkiye yüzyılı’ ne de ‘vizyonu’ konuşulamaz. Siyonist terör örgütüne karşı milli mücadelesini veren Hamas’a ‘terörist’ diyen bu yapıyla asla yürünemeyeceği ortadadır.”