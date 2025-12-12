  • İSTANBUL
Siyaset İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş
Siyaset

İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

Hukuk dışı pek çok iddia ve soruşturmanın odağındaki bir zihniyeti temsil eden CHP’li İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Alsancak Limanı'na yatırım yapılmadığı gerekçesiyle hükümeti suçladı. Ösen, İzmir'in ödediği verginin sadece %2,93'ünü hizmet olarak geri alabildiğini iddia ederken, limandaki kruvaziyer sayısındaki düşüşü öne sürdü. Ancak eleştirmenler, uzun yıllardır yerel yönetimdeki kendi partilerinin şehre yönelik kronik ihmallerini ve çarpık yönetim anlayışını göz ardı etmesini, "İzmir'i kokutanların haksız suçu" olarak yorumluyor.

Bulundukları belediyede en ufak bir hizmeti olmayan CHP’de ve onu temsil eden zihniyetteki İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Alsancak Limanı'na yatırım yapılmadığı gerekçesiyle hükümeti suçladı. Kendi yönetimlerindeki başarısızlığı göz ardı eden Ösen, akıl almaz iddialarda bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir'deki Alsancak Limanı'nın yıllardır ciddi bir yatırım görmediğini savunarak, "Altyapı, derinlik, liman makinaları, genel bakım çoğunlukla ihmal ediliyor." dedi.

Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İzmir'in ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını, üreten, çalışan ve vergi veren bir kent olduğunu anlattı.

İZMİR'İ KOKUTAN ZİHNİYET, "YATIRIM YOK" DİYEREK HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

İzmir'in, AK Parti iktidarlarında hak ettiği yatırımları alamadığını öne süren Ösen, bu yılın Ocak-Ekim döneminde İzmir'den toplam 765 milyar 275 milyon lira vergi tahsil edilirken, merkezi yönetim tarafından şehre 22 milyar 391 milyon liralık yatırım yapıldığını, İzmir halkının ödediği verginin yüzde 2,93'ünü hizmet olarak alabildiğini belirtti.

CHP'li Ösen, İzmir'in bir liman şehri olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Alsancak Limanı, 26 rıhtımıyla her türlü yük ve gemiye hizmet verebilen özel bir altyapıya sahip. Çok yönlü bir liman. Her konuda olduğu gibi limanımız da gerekli yatırımlardan hak ettiği payı almıyor. Alsancak Limanı yıllardır ciddi bir yatırım görmüyor. Altyapı, derinlik, liman makinaları, genel bakım çoğunlukla ihmal ediliyor. Devlet eliyle kaderine terk ediliyor, bu şartlarda liman, eski gücünü koruyamıyor, bu da hem ekonomik hem lojistik açıdan rekabet gücünü zayıflatıyor. Alsancak Limanı'na gelen kruvaziyer ve turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 52,77 azalmıştır. 2024 yılı Ocak-Kasım arası dönemde 61 kruvaziyer, 161 bin 25 yolcunun geldiği limana, bu yıl aynı dönemde 45 kruvaziyer, 76 bin 54 turist gelmiştir. Bu turistlerin sadece yüzde 20'si şehre inmiştir."

