Emine Erdoğan Sierra Leone’de! Kadın ve kız çocukları programında konuştu

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio’yu, kadınlar ve çocuklar adına yürüttüğü güçlü çalışmalar nedeniyle tebrik eden Emine Erdoğan, Bio’nun hem Afrika First Ladyleri Kalkınma Örgütü Başkanlığı hem de “Ellerinizi Kızlarımızdan Çekin” girişimiyle sergilediği liderliğin takdire şayan olduğunu belirtti. Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’ndaki iş birlikleri dolayısıyla da Bio’ya teşekkür etti.

“İklim değişikliği çağımızın en büyük sınamalarından biri”

Programın bu yılki temasının, kadınlar ve kız çocuklarının iklim değişikliği ve çatışmalara karşı direncini artırmaya odaklanmasının son derece yerinde olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

“İklim değişikliği, gelişmişlik seviyesinden bağımsız olarak tüm ülkeleri etkileyen küresel bir sınamadır. Artan doğal afetler, kuraklık, çölleşme ve deniz seviyesinin yükselmesi, toplumları derinden sarsıyor. Bunun yanında dünya genelinde süren 120’den fazla çatışma insanlığı yoruyor ve kırılma noktasına sürüklüyor. Bu krizlerin en ağır bedelini ise ne yazık ki kadınlar ve çocuklar ödüyor. Sadece 2024 yılında 676 milyon kadın ve çocuk, çatışmaların ortasında yaşamak zorunda kaldı. Son iki yılda savaşlarda hayatını kaybeden kadınların sayısı önceki dönemlere göre iki kat arttı.”

2050 yılına kadar 158 milyon kadının iklim değişikliğinin etkileriyle aşırı yoksulluğa sürükleneceği öngörüsünü de hatırlatan Erdoğan, temel haklardan yoksun kadın ve çocukların varlığının dünyanın adalet sicilindeki en büyük kırık olduğunu vurguladı.

“Kadınlar, adil bir dünyanın inşasında ana aktördür”

Kadınların kriz dönemlerinde yalnızca yardıma muhtaç kişiler olarak görülmemesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, “Onlar çözüm süreçlerinin aktif öznesi olmalıdır” dedi. Dünya genelindeki kadın girişimciliği örneklerinin, kadınların insanlığa hizmet eden yenilikçi fikirlerde öne çıktığını gösterdiğini de ekledi.

“Kadın liderliği, küresel dayanıklılığın anahtarıdır”

Araştırmaların, parlamentoda kadın temsilinin yüksek olduğu ülkelerde çevre anlaşmalarının onaylanma ihtimalinin arttığını gösterdiğini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kadınların barış süreçlerine dahil olması, çatışmaların sona erme ihtimalini yüzde 24’e kadar yükseltiyor. Kadınların sosyal ve politik statüsünün yüksek olduğu ülkelerde karbon salınımı yüzde 12 daha düşük. Tarımsal iş gücünün yarısını oluşturan kadınlar, erkeklerle eşit kaynaklara eriştiklerinde dünyadaki açlığı yüzde 17 oranında azaltabilecek güçte. Tüm bu veriler, küresel krizlere karşı kadın ve çocukların dayanıklılığının ancak güçlü bir kadın liderliğiyle artırılabileceğini açıkça ortaya koyuyor.”

Yeni yıla yaklaşırken Afrika’dan yükselen bu çağrının, dünya üzerindeki tüm kadın ve çocukların yaşamlarını iyileştirecek bir küresel dayanışmaya vesile olmasını temenni eden Emine Erdoğan, 2025’in kalıcı barış ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni bir başlangıç olmasını diledi.