Genç Birikim’in Aralık sayısı çıktı: 8 Aralık’tan günümüze Suriye…

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, “8 Aralık’tan Günümüze Suriye” başlıklı yazısında; Suriye devrimini değerlendirmiş ve bazı önemli tespitlerde bulunmuş.

Bu ay dosya konusu, “Davet Sorumluluğumuz” olarak belirlenmiş. Dosyaya; Fatih Pala: “Davet-Cennet Ayrılmazlığı”, Taşkın Önel: “Davet Sofrası”, Emrah Doğru: “Kimin Davete İhtiyacı Var?”, Sercan Akbayrak: "Nasıl Davet Edelim?” Rüveyde Bera Pala: “Aydınlığın Sanatı: Savaşmak”, Kemal Ünlütaş: “Sahiplenmediğimiz Bir Dine Davet Edemeyiz”, Kanarya Banu Dağ: “Hâl ile Tebliğin Metodolojisi: Evde Başlayan Nur” başlıklı yazılarıyla katkıda bulunmuşlar.

Ayrıca Ahmet Zeki İzgöer’in “Ahmet Cevdet Paşa ve Bir Hatıra”, Ali Kaçar’ın “NİLİ Casusluk Örgütü”, Dr. Hüseyin Durmaz’ın “Performans Çağında İnsanın Yorgunluğu”, İmren Şahin Büyüköz’ün “Bir Mevsimle Gelen İçsel Farkındalık”, Mehmet Akif Seyitoğulları'nın "Modern Çağda Korkunç Zulüm Altında Sessiz Bir Çığlık: Afiye Sıddıki" başlıklı yazıları, Taşkın Önel’in “Affet Çocuk” başlıklı şiiri; Dr. İsmail Ceylan’ın “Gazze’de Gönüllü Bir Nefroloğun Kaleminden” başlıklı çevirisi de dergide yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.