‘Biz sana ne yaptık Esed’! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör

Suriye halkı 61 yıllık Esed rejiminde kurtulmanın 1. yıldönümünü kutluyor. Ülke genelinde bir çok etkinlik yapılıyor.

Suriye halkının direniş ve yeniden doğuş mücadelesinin simge isimlerinden Ali Mustafa el Muhammed, devrimin birinci yıl dönümü dolayısıyla Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törende sahneye çıktı.

Esed zulmünün sembolü olan Ali Mustafa el Muhammed, devrimin yıl dönümünde yaptığı konuşmayla tüm salonu ağlattı.

Henüz bir çocukken kaydedilen videoda “Beşar Esed bizi öldürüyor, biz Esed’e ne yaptık?” çığlığıyla hafızalara kazınan Ali, 14 yıl sonra yeniden milyonların kalbine dokunan bir konuşma yaptı.

Salondaki binlerce kişi, genç adamın yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Bu görüntüler CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı akıllara getirdi. Başarır, Suriye’deki devrim sonrası isyan bayrağı açan Nusayrilere destek olmuştu. Oysa aynı Ali Mahir Başarır, Suriyeliler Esed rejimi tarafından katledilirken sesini dahi çıkarmamıştı.