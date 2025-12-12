Avrupa’ya kaçak göçte yeni şok: Gizli sınır tüneli ortaya çıktı

Polonya’nın Belarus sınırındaki ormanlık alanda gizlenmiş bir tünelden 180’den fazla göçmenin ülkeye geçtiği bildirildi. Polonya Sınır Muhafızları, perşembe günü ortaya çıkarılan tünel üzerinden Polonya’ya giren yaklaşık 130 kişinin gözaltına alındığını, geri kalanların ise arandığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre Sınır muhafızları, tünelin kökler ve toprak altına oyularak yapıldığını, ahşap kirişler ve metal çubuklarla desteklendiğini belirtti. Yalnızca 1,5 metre yüksekliğinde olan tünelin, insanların ancak eğilerek ilerleyebileceği genişlikte olduğu ifade edildi.

Yetkililer, tünelin Belarus tarafında sınır çitine yaklaşık 50 metre, Polonya tarafındaki bariyere ise 10 metre mesafede yer aldığını duyurdu.

Göç krizi 2021'den beri devam ediyor

Avrupa Birliği üyesi Polonya, 2021’den beri Belarus sınırında yoğun bir göç baskısıyla karşı karşıya. Varşova, Belarus yönetimini ve Minsk’in müttefiki Moskova’yı, Orta Doğu ve Afrika’dan gelen göçmenleri yönlendirerek Polonya’yı istikrarsızlaştırmakla suçluyor. Belarus ve Rusya ise bu suçlamaları sürekli reddediyor.

Bu tünel, Polonya’nın Podlaskie bölgesinde bu yıl içinde keşfedilen dördüncü tünel oldu.

Göçmenleri almak için gelen aracılar yakalandı

Sınır Muhafızları, göçmenleri almak üzere bölgeye gelen 69 yaşındaki bir Polonya vatandaşı ile 49 yaşındaki bir Litvanyalının gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, kaçak geçiş yapanların sayısının elektronik sistemler üzerinden tespit edildiğini, kayıp göçmenleri bulmak için ordu ve polisin arama çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Polonya, göç akınını kontrol altına almak amacıyla 2022 yılında 180 kilometrelik sınır bariyeri inşasına başlamıştı.