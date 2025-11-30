  • İSTANBUL
Tekrar ısıtıldığında zehir olan 5 yemekler
Sağlık

Tekrar ısıtıldığında zehir olan 5 yemekler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tekrar ısıtıldığında zehir olan 5 yemekler

Gıda Güvenliği Uzmanı Dr. Stacey Duvenage'ın da belirttiği gibi, tekrar ısıtılıp tüketilmesinden kesinlikle uzak durulması gereken yiyeceklerden Haberiniz var mı? Aman bunlara dikkat edin.

Çoğu kişi günlük hayatta evde ya da iş yerinde artan yemekleri ertesi gün tekrar ısıtıp tüketmeyi basit bir alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak uzmanlar bu konuda tahmin edilenden çok daha ciddi uyarılar yapıyor. Bazı yiyecekler yeniden ısıtıldığında zararlı bakteriler üretmeye başlıyor, nitrat yapısı değişiyor ve severek tükettiğiniz o yemek bir anda toksik maddeye dönüşebiliyor.

 

 

Bu durum gıda zehirlenmesine, mide-bağırsak rahatsızlıklarına ve uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Piştikten ve soğuduktan sonra tekrar ısıtılıp tüketilmemesi gereken yiyecekleri sizler için derledi...

 

 

 

Tekrar ısıtıldığında zehir saçan 5 yiyecek:

 

Ispanak

Besin değeri yüksek olan ıspanak, yeniden ısıtıldığında içindeki nitratın nitrite dönüşmesiyle risk oluşturuyor. Dr. Duvenage, özellikle çocuklar için bu dönüşümün ciddi tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Ispanak tek seferde tüketilmeli.

 

Tavuk

Protein açısından zengin tavuk eti, yeniden ısıtmaya en kötü tepki veren besinlerden. Uygun olmayan sıcaklıkta beklediğinde Campylobacter ve Salmonella gibi bakteriler hızla çoğalıyor. Uzmanlar tavuk etinin aynı gün, tek porsiyonluk şekilde tüketilmesini öneriyor.

 

Pirinç

Masum görünen pirinç, yanlış saklandığında büyük risk taşıyor. Oda sıcaklığında kalan pirinçte "Bacillus cereus" bakterisi çoğalıyor ve ısıtmak bu bakteriyi yok etmiyor. Pişmiş pirinç 1 saat içinde soğutulmalı ve tekrar ısıtılmadan tüketilmeli.

 

 

Patates

Haşlama, püre veya kızartma... Patates tekrar ısıtıldığında oksidasyon süreci hızlanıyor ve botulizm riskini artırıyor. Bu nedenle patates içeren yemekler bekletilmeden yenmeli.

 

 

Mantar

Mantarın hassas protein yapısı tekrar ısıtıldığında değişiyor ve sindirimi zorlaştırıyor. Uzmanlar mantarlı yemeklerin bir kez pişirilip bir kez tüketilmesini tavsiye ediyor.

