Dünya

Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bizden çok daha duyarlılar: İspanya Filistin için sokaklara döküldü!

İspanya'nın Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentinde, Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlara çıkan İspanyollar, siyonist rejimi kınadı.

İspanya'nın Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentinde, Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlara çıkan İspanyollar, siyonist rejimi kınadı.

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla İspanya'nın 40'dan fazla kentinde gösteriler düzenlendi. Başkent Madrid ve Barselona gösterilerin en kalabalık olduğu yerler oldu.

"Soykırımı durdurun", "israil'e tam kapsamlı silah ambargosu" pankartları ile yürüyen İspanyollar, "Özgür Filistin", "Katil israil" sloganları attı.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları tarafından okunan manifestoda, "Filistin'de 78 yıldır devam eden İsrail sömürgeciliğini, askeri işgalini, apartheid'ını ve etnik temizliğini kınıyoruz. İlan edilen ateşkes şiddeti sona erdirmiyor. israil, anlaşmaları sistematik olarak ihlal ederek bu süre zarfında 300'den fazla Filistinliyi öldürdü ve temel insani yardımların girişini engelledi. Soykırım devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Manifestoda, tüm hükümetlere "israil ile diplomatik, ekonomik, sportif, kültürel, akademik tüm ilişkileri kesme" ve "israil'e karşı uluslararası yaptırımlar uygulanması, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki hukuki iddiaların desteklenmesi" çağrısı yapıldı.


Gösterilere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sol görüşlü siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

 


- Başbakan Sanchez: "İspanya iki devletli çözümün elzem olduğuna dair sarsılmaz inancını sürdürecektir"

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde, umudunu asla kaybetmemiş bir halkın direnişini onurlandırıyoruz. İspanya, insanlığın yanında olacaktır. İspanya, barışın gelmesi ve kalıcı olması için iki devletli çözümün elzem olduğuna dair sarsılmaz inancını sürdürecektir." paylaşımında

