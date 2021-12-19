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Gündem Bolu-Yedigöller yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Gündem

Bolu-Yedigöller yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na giden yol, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle beton bariyerlerle ulaşıma kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:08:00 -
Bolu-Yedigöller yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl 100 binlerce kişinin ziyaret ettiği milli parkta, 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti.

Kar ve buzlanma nedeniyle tatilcilerin yolda zor anlar yaşaması üzerine Bolu Valiliğince Yedigöller Milli Parkı'na ziyaretlerin yasaklanmasına karar verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından Bolu'dan milli parka giden yolu beton bariyerlerle kapattı.

Yedigöller'e gitmek isteyen tatilciler, yol kenarlarına konan tabelalarla uyarılıyor.

 

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