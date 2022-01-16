Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Bolu’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki, Bolu’da okullar tatil mi?

Bolu yarın okullar tatil 17 Ocak | 17 Ocak Pazartesi Bolu hangi okullar tatil mi?

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı yazılı açıklamada, “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü: İlimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verilmesine, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.