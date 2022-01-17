Bolu okullar tatil mi son dakika! Yarın Bolu’da okullar tatil mi 18 Ocak 2022 Salı Bolu Valiliği kar tatili açıklaması:

Son dakika: Bolu’da okullar tatil mi? Bolu’da okulların yarın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 18 Ocak 2022 tarihinde Trabzon’da okullar tatil mi? Bolu’da yarın okul var mı? İşte Valilik'ten yapılan açıklama geldi mi? İşte detaylar.

Bolu hava durumu! Bolu’da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde hafif şekilde devam ediyor. Bolu’da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde hafif şekilde devam ediyor. Bolu’da, dün sabah saatlerinden başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri kar kalınlığının yeşil alanlarda 30 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bolu’da okullar tatil mi?

Bolu’da dün sabah saatlerinde başlayan ve 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi: “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” Bolu’da yarın okullar tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin Bolu Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bolu hava durumuna göre, Bolu’da yarın hava sıcaklığı -1 derece görülürken, kentte kar yağışı görülmekte.