Bolu liseleri taban puanı 2021 Bolu liseleri başarı sıralaması |Bolu liseleri kontenjanları
Eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. Bu sebeple öğrenciler, hedefledikleri liseye girebilmek için lise taban puanları ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Bolu taban puanı ve kontenjan sayıları kaçtır?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…
Bolu liseleri taban puanı 2021, Bolu liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Bolu'da bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?
Bolu liseleri taban puanları için tıklayınız...
LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?