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Gündem Bolu, Düzce, Sakarya, Karabük.... Kar yağışı etkili oluyor
Gündem

Bolu, Düzce, Sakarya, Karabük.... Kar yağışı etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2024-05-13 16:47:00 -
Bolu, Düzce, Sakarya, Karabük.... Kar yağışı etkili oluyor

Hava sıcaklığının en yüksek 11, en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü merkezde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

 


Bolu, Düzce, Sakarya ve Karabük’ün yüksek kesimlerine kar yağdı.

Bolu’da Köroğlu Dağı’nın 2200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın aralıklarla etkili olduğu bölgede bazı alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası’nda da mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki yaylada yeşil alanlar ile ağaçlar kar altında kaldı.

Kar yağışı, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası’na da hakim oldu. Yağışın ardından yoğun sis tabakası oluştu.
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Karabük’te de 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde sabah başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 11, en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü merkezde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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