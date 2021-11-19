  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis
Aktüel

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 09:57:00 -
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabela ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından faiz ile ilgili paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, faiz yüzünden pahalılığın arttığı belirtildi. ..
Erdoğan konuştu, Avrupa tutuştu! Bakın ne yaptılar
Gündem

Erdoğan konuştu, Avrupa tutuştu! Bakın ne yaptılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye, Avrupa’nın mülteci ambarı değil" sözleri sonrası iyice tutuşan Avrupa, kesenin ağzını açtı. Avrupa..
Merkez Bankası'nın kararı sonrası faizci ekonomistler birer birer kafayı çıkardı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası faizci ekonomistler birer birer kafayı çıkardı

Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi faizci ekonomistleri rahatsız etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay